O cantor e compositor Conan Gray surpreendeu os fãs com o anúncio do seu novo álbum. "Wishbone", já disponível para pre-save, será lançado no dia dia 15 de agosto.

Para além de revelar o título do próximo álbum, o alinhamento e a capa, o artista anunciou ainda que o primeiro single, “This Song”, será lançado na sexta-feira, 30 de maio.

"Nos últimos dois anos, estive secretamente a escrever canções. Depois dos concertos, nos bastidores das salas de espetáculo, nos lençóis das camas de hotel, nos curtos intervalos entre digressões — voltava para casa e escrevia tudo aquilo que sentia que ninguém queria ouvir. Talvez até coisas que eu próprio não queria que ouvissem", revela Conan Gray.

Em comunicado, o músico conta que mostrou as canções a Dan Nigro. "E comecei a gravar, em silêncio. Não sabia porquê, apenas sabia que tinha de gravar. Não sabia que história estava a contar — estava apenas a vivê-la. Aos poucos, comecei a ver-me com clareza. As partes de mim que sempre existiram, mas que nunca tinha enfrentado. As canções que sempre escrevi, mas nunca cantei. Quando dei por mim, tinha um álbum à minha volta. Esse álbum é ‘Wishbone’", resume.

À semelhança dos seus dois primeiros álbuns, Conan escreveu todas as canções de “Wishbone” a partir do seu quarto, e voltou a juntar-se ao seu colaborador de longa, Dan Nigro, enquanto produtor executivo.

Alinhamento de “Wishbone”: