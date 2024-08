Mimi Webb, uma das novas promessas da música britânica, editou recentemente o single "Erase You". O tema foi criado em colaboração com Ryan Tedder, dos One Direction, que já trabalhou também com nomes como Adele, Beyoncé e Taylor Swift.

Em comunicado, a artista recorda que tem tocado ao vivo a nova canção na digressão norte-americana. "A reação do público é sempre tão incrível. É uma música perfeita para o verão. Despreocupada e divertida, assim como o videoclipe! Estou muito animada para finalmente compartilhá-lo com o mundo", sublinha.

Com Ryan Tedder, Mimi Webb está a trabalhar no seu segundo álbum de estúdio, o sucessor de "Amelia" (2022).

Em entrevista exclusiva ao SAPO Mag em 2023, no Isle of MTV Malta, a britânica recordou que a música sempre esteve presente na sua vida. "A minha primeira memória de música é de, em criança, estar a cantar enquanto estava de férias com os meus pais na Grécia. Eles faziam-me cantar e eu adorava entreter e fazer com que todos gostassem. Então, sim, é essa a minha primeira memória", contou.

Nos primeiros passos, enquanto descobria a sua voz e aprendia a tocar piano, Adele foi a principal inspiração para criar baladas de partir o coração. "Adoro Adele. A minha canção favorita é 'Someone Like You' e costumava cantar e toca ao piano quando era mais nova", recordou, confessando que sonha gravar um dueto com a artista britânica.

"Para mim é incrível ter artistas que admiro e que me inspiraram a criar canções", frisou, recordando que percebeu que queria trabalhar no mundo da música depois de entrar num estúdio pela primeira vez: "A primeira vez foi uma experiência. Lembro-me de carregar no play e dizer: 'certo, vou cantar'. Foi um momento em que pensei: 'é isto que quero fazer. É isto que quero fazer durante a minha vida'".

Os singles "Good Without", "Dumb Love", "Freezing", "House on Fire" e "Red Flags" conquistaram os fãs e os tops dos serviços de streaming. "A inspiração vem das histórias das pessoas, da vida, do que me acontece. Escrevo sobre situações reais e acho que isso é uma terapia", confessou a britânica, apelidada "rainha do desgosto do TikTok" e apresentada pelo The Guardian como a grande "baladeira da Gen-Z".

"Gosto tanto de estar em estúdio como no palco. Em estúdio apareço de hoodie e estou tranquila. No palco, é quando me apresento como artista. É incrível e é muito bom ter essas duas parte no trabalho", explicou a artista ao SAPO Mag.

"Saber que há pessoas que se identificam com a minha música... faz-me sorrir de orelha a orelha, sempre. Isso deixa-me muito agradecida e é incrível", acrescentou.