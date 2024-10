Deryck Whibley, vocalista dos Sum 41, alegou que foi abusado sexualmente pelo primeiro agente da banda. O artista fez a s revelação no seu livro de memórias, "Walking Disaster: My Life Through Heaven and Hell", lançado esta semana.

Segundo o The Guardian, o músico conta que Greig Nori, o seu ex-manager, o forçou a ter encontros sexuais durante quatro anos. Ao Toronto Star, o agente negou todas as acusações.

No livro, citado pelo LA Times, Deryck Whibley recorda que conheceu Nori quando tinha 16 anos e os abusos terão começado dois anos depois. Aos 18 anos, o ex-agente terá coagido o vocalista dos Sum 41 para um relacionamento sexual não consentido.

O artista também contou que Nori o pressionou a continuar o relacionamento porque "muitos dos seus ídolos de rock eram gays". Deryck Whibley diz ainda que recebeu várias ameaças de Greig Nori.

Os Sum 41 demitiram o agente em 2005, a pedido do músico.