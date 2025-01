Em 2024, Djo conquistou as redes sociais com o tema "End of Beginning", de Djo. Antes de apostar na carreira na música, Joe Keery, o nome de baptismo do artista norte-americano, ficou conhecido por interpretar Steve Harrington em "Stranger Things", da Netflix.

Depois do sucesso viral e do álbum "Decide", de 2022, o ator e cantor prepara-se para editar um novo álbum - "The Crux" chega a 4 de abril.

Para antecipar o disco, Djo revelou esta sexta-feira, dia 24 de janeiro, o primeiro single de antecipação. "Basic Being Basic" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e é marcado por uma batida pop moderna.