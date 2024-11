Shawn Mendes edita o seu novo álbum, "Shawn", no dia 15 de novembro - inicialmente, o disco estava previsto para o início de outubro. Para antecipar o seu novo trabalho de estúdio, o cantor tem revelado vários singles.

Depois de "Why Why Why", "Isn't That Enough" e "Nobody Knows", na passada sexta-feira, 1 de novembro, o artista revelou "Heart of Gold". O novo single veio acompanhado por um videoclipe intimista - veja aqui.

Nos concertos de apresentação do álbum, Shawn Mendes explicou que a canção é "sobre o luto pelas pessoas de quem temos saudades, com lágrimas, mas também é sobre celebrá-las". Em outubro, o artista dedicou o tema a Liam Payne, que morreu aos 31 anos.

Na passada semana, em palco, o lusodescendente revelou que "Heart of Gold" é dedicada a Dejomi, que morreu de uma overdose quando o cantor tinha 18 anos.