Se passou algum tempo no TikTok nas últimas semanas, certamente já ouviu "End of Beginning", de Djo. Mas o que muitos não sabem é que o artista é Joe Keery, conhecido por interpretar Steve Harrington em "Stranger Things", da Netflix.

O sucesso viral do cantor e ator faz parte do alinhamento do álbum "Decide", de 2022. Agora, dois anos depois, graças ao TikTok, o single conquistou os tops mundiais e soma mais de 260 000 000 reproduções no Spotify.

"As pessoas estão a usar a canção [para mostrar] sua ligação com Chicago, mas outras pessoas também se estão a ligar a canção à sua versão daquela cidade ou daquele momento das suas vidas", frisa Djo à NME.

"Esse é realmente o objetivo de fazer música: que as pessoas peguem na tua música e a apliquem nas suas próprias vidas e a tornem sua", rematou.