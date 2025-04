Alta Avenue são a mais recente confirmação para a edição de 2025 do NOS Alive. A banda vai atuar no dia 12 de julho confirmados no Palco Heineken.

"Os Alta Avenue são alt-rock com pulso forte — refrões poderosos, uma energia bruta e zero superficialidade. Vinda de Santa Monica, a banda mistura a intensidade épica dos Imagine Dragons, a crueza dos The Killers e a atitude eletrónica dos Depeche Mode", destaca a organização do festival.

A edição de 2025 do NOS Alive está marcada para os dias 10, 11 e 12 de julho.

Artistas já confirmados: A-Trak, Alta Avenue, Amyl and The Sniffers, Artemas, Bad Nerves, Barry Can't Swim, Benson Boone, The Bloody Beetroots, Bright Eyes, Capicua, Chloé Robinson, CMAT, Dead Poet Society, DJ Boring, Erol Alkan, FINNEAS, Franc Moody, Future Islands, girl in red, Glass Animals, Jet, Justice, Kings of Leon, Klin Klop (Live), Logic1000, Macacos do Chinês, Mark Ambor, Máximo, Mike 11, Mother Mother, Nathy Peluso, Nine Inch Nails, Noah Kahan, NTO, Olivia Rodrigo, Papa Nugs, Parov Stelar, Riordan, Sam Fender, Sammy Virji, St.Vincent, The Backseat Lovers, The Teskey Brothers e Von Di.