Diretamente da Argentina, Nathy Peluso ruma até ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, para atuar no dia 10 de julho no Palco Heineken, na 17ª edição do NOS Alive.

No festival, a artista vai apresentar "GRASA" (2024), o seu mais recente disco."Desde a abertura com Corleone e o seu grito visceral — 'Esta ambición me está matando' —, fica claro que esta nova fase da sua carreira mergulha profundamente nos desafios da ambição e do sucesso. Pela primeira vez, a cantora argentina radicada em Espanha revela um lado mais íntimo nas suas letras, abordando sem filtros as crises criativas, os sacrifícios e as dores do crescimento que acompanham o estrelato", destaca a organização.

O seu álbum de estreia, "Calambre" (2020), catapultou Nathy Peluso para a fama e o sucesso, conquistando o prémio de Melhor Álbum Alternativo nos Grammys Latinos de 2021.

A edição de 2025 do NOS Alive está marcada para os dias 10, 11 e 12 de julho.

Artistas já confirmados: A-Trak, Amyl and The Sniffers, Artemas, Bad Nerves, Barry Can't Swim, Benson Boone, The Bloody Beetroots, Bright Eyes, Capicua, Chloé Robinson, CMAT, Dead Poet Society, DJ Boring, Erol Alkan, FINNEAS, Franc Moody, Future Islands, girl in red, Glass Animals, Justice, Kings of Leon, Klin Klop (Live), Logic1000, Macacos do Chinês, Mark Ambor, Máximo, Mike 11, Mother Mother, Nathy Peluso, Nine Inch Nails, Noah Kahan, NTO, Olivia Rodrigo, Papa Nugs, Parov Stelar, Riordan, Sam Fender, Sammy Virji, St.Vincent, The Backseat Lovers, The Teskey Brothers e Von Di.