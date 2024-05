O que acontece no backstage, nem sempre fica no backstage. Este é o ponto de partida de Atrás do Palco, o novo podcast do SAPO Mag apresentado por Tiago David.

iolanda, que representa Portugal na 68.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, em Malmö, na Suécia, é o convidado do quinto episódio do podcast. Na conversa, a artista recorda a passagem pelo programa de talentos "Uma Canção Para Ti", da TVI, os anos em que viveu em Londres e os primeiros passos na música.

No podcast, a artista fala sobre a aventura do Festival da Canção e a ida à Suécia, lembrando que o seu avô se tornou uma estrela nas redes sociais.

Em cada episódio, artistas ou responsáveis por grande festivais e concertos de música contam-nos histórias e segredos de bastidores.

O podcast Atrás do Palco (vídeo e áudio) pode ser visto e ouvido no SAPO Mag e no Spotify do SAPO.