Segundo a Polícia Civil do Rio, o “responsável” pelo atentado foi preso em flagrante no estado do Rio Grande do Sul por posse ilegal de arma de fogo.

O adolescente, que armazenava pornografia infantil, segundo a investigação, foi preso no Rio de Janeiro.

As detenções surgiram no âmbito de uma operação contra um grupo que alegadamente preparava um atentado no concerto gratuito da cantora Lady Gaga.

A operação policial permitiu perceber que os suspeitos “recrutavam” pessoas através da Internet, para “promover ataques com o uso de explosivos improvisados”.

O grupo pretendia atacar o concerto de Lady Gaga, que atraiu 2,1 milhões de pessoas à praia de Copacabana, no sábado, segundo estimativas oficiais, para “ganhar notoriedade nas redes sociais”.

Segundo a imprensa local, os membros do grupo difundiram discursos de ódio contra a população LGBTI.

Lady Gaga deu um grande concerto gratuito na praia de Copacabana, no sábado, que durou cerca de duas horas e decorreu sob um forte esquema de segurança que envolveu cerca de 5.000 agentes, 78 torres de observação, drones com tecnologia de reconhecimento facial e uma dúzia de câmaras de segurança adicionais.