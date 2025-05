Lady Gaga deu um grande concerto gratuito na praia de Copacabana, no sábado, dia 3 de maio, que durou cerca de duas horas e decorreu sob um forte esquema de segurança que envolveu cerca de cinco mil agentes, 78 torres de observação, drones com tecnologia de reconhecimento facial e uma dúzia de câmaras de segurança adicionais.

No passado domingo, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, divulgou um balanço detalhado em números da operação montada no bairro de Copacabana e arredores para acolher a primeira edição do evento "Todo Mundo no Rio".

No comunicado, a autarquia confirmou que o concerto contou com mais de 2,1 milhões de pessoas. Com esse número, Lady Gaga tornou-se a recordista de público em concerto para uma artista feminina, superando o anterior recorde de Madonna, que juntou cerca de 1,6 milhões de pessoas em maio de 2024, também no Rio de Janeiro.

"Todo Mundo no Rio" e concerto de Lady Gaga em números: