Dua Lipa lançou esta sexta-feira, dia 12 de abril, "Illusion", o terceiro single do seu próximo álbum. "Radical Optimism" chega a 3 de maio.

"‘Illusion’ foi a primeira canção que a Caroline, Danny, Tobias, o Kevin e eu trabalhamos juntos, e foi a que realmente quebrou o gelo para este álbum," conta a artista. "É sobre saber no que te estás a meter, mas decidir ficar por diversão. A piada está neles, é a diversão de jogar com alguém ao seu próprio jogo, porque, no final do dia, não vais cair numa ilusão", acrescenta.

O tema conta com um videoclipe realizado por Tanu Muino e apresenta Dua Lipa acompanhada por bailarinos, atletas e nadadores de dança sincronizada na Piscina Municipal de Montjuïc, em Barcelona. O vídeo culmina na subida da cantora a uma torre em castelo, uma referência à tradição catalã.

Veja aqui o videoclipe.

A icónica piscina serviu de localização para "Slow", de um dos ídolos pop favoritos da artista, Kylie Minogue.

"Illusion" foi co-escrita por Dua Lipa, ao lado dos colaboradores do álbum, Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. e Kevin Parker, e foi co-produzida por Harle e Parker.

Dua Lipa é cabeça de cartaz do festival NOS Alive. A artista sobe ao palco no dia 12 de Julho.