The Weeknd regressou na passada terça-feira, dia 6 de junho, ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. O músico escolheu Portugal para arrancar a segunda parte da digressão "The After Hours Til Dawn" e foi recebido com euforia por mais de 60 mil pessoas.

Nas redes sociais, os vídeos do concerto somam milhares de visualizações. A reação de uma fã no momento em que Abel Tesfaye/ The Weeknd sobe a palco destacou-se no TikTok e as partilhas multiplicaram-se.

"É o meu puto Abel! Fim de semana!", grita uma fã no vídeo publicado no TikTok.

Na rede sociail, o vídeo tornou-se viral e soma mais de 65 mil visualizações.

