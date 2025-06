A MTV tem novidades para o Isle of MTV Malta 2025. Ella Henderson junta-se a Damiano David e ALOK no alinhamento de artistas confirmados no maior festival de verão gratuito da Europa, que decorre na Praça il-Fosos, em Malta, no dia 15 de julho.

Com mais de três mil milhões de streams e 10 singles no Top 10 do Reino Unido, a britânica Ella Henderson é especialmente conhecida pelo single "Ghost", tendo já colaborado com David Guetta, Becky Hill, Rudimental, Jax Jones ou ALOK.

Tal como é habitual, o evento dará destaque a uma estrela local – e este ano, será Miriana Conte a subir ao palco. "A cantora maltesa é famosa na ilha pelas suas atuações eletrizantes que desafiam os limites vocais e visuais. Mais recentemente, Miriam representou Malta no Festival Eurovisão da Canção, com a sua música 'Serving Kant', que rapidamente se tornou numa sensação viral", lembra a MTV.

Ao longo das suas 16 edições, o Isle of MTV Malta trouxe, todos os anos, dezenas de milhares de fãs de música à Praça il-Fosos para assistirem a performances de estrelas mundiais, como Alesso, Ava Max, David Guetta, Jessie J, Lady Gaga, Marshmello, Martin Garrix, N.E.R.D, Nelly Furtado, OneRepublic, RAYE, Rita Ora, Scissor Sisters, Snoop Dogg e Tom Grennan.

O festival poderá ser acompanhado nas redes sociais da MTV e a 13 de setembro será transmitido na MTV em mais de 150 países, sendo que posteriormente estará disponível para streaming na SkyShowtime/Paramount+.

O festival está integrado na Isle of MTV Malta Music Week, que, de 15 a 20 de julho, terá uma série de festas e eventos de clubbing nos locais mais populares da ilha.

Os bilhetes para o evento gratuito já estão disponíveis em www.isleofmtv.com. Em breve, serão anunciados mais detalhes sobre performers adicionais e outras novidades.