O luso-americano Jill Lawson, a alemã Rüya Taner e os portugueses Artur Pizzaro e Rafael Kyrychenko são os pianistas presentes no IX Festival de Música de Mafra ‘Filipe de Sousa’, que começa na quinta-feira.

O programa do festival, dedicado ao pianista e compositor Filipe de Sousa (1927-2006), inicia-se na quinta-feira com o concerto “Uma hora com Chopin”, sob a direção do maestro Ferreira Lobo com Bruno Coelho e Nuno Botelho, na guitarra portuguesa, a Orquestra do Festival de Música de Mafra e o pianista Jill Lawson, no Auditório Municipal Beatriz Costa, em Mafra.

Na sexta-feira, o Torreão Sul do Palácio de Mafra é palco do recital de piano do português Artur Pizarro.

No mesmo espaço, no dia seguinte, a alemã Rüya Taner dá um concerto intitulado “A Turquia no Festival”, enquanto no domingo é a vez do recital de piano pelo português Rafael Kyrychenko.

O Festival de Música de Mafra ‘Filipe de Sousa’ continua no dia 25, com o concerto “Macau em Mafra”, pela Orquestra Sinfónica Jovem de Macau, pela Orquestra da Escola de Música do Colégio Moderno Jia Lei e pelo pianista português Rodrigo Teixeira, sob a direção do maestro Leung Kin-fung, no Torreão Sul do Palácio de Mafra.

O festival termina no dia 26, com o concerto “Carta aberta a Constança Melo”, pelo pianista Eduardo Jordão e pela soprano Constança Melo, no Auditório Municipal Beatriz Costa, em Mafra.

O Festival de Música de Mafra 'Filipe de Sousa' é organizado pela Câmara Municipal de Mafra e pela Fundação Jorge Álvares, com a produção executiva da produtora Décima Colina e a direção artística de Adriano Jordão.