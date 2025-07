Uma competição para filmes produzidos com recurso à Inteligência Artificial e o convite a Marrocos para a conferência académica, são algumas das novidades do Festival Avanca de 2025, apresentado em Estarreja na segunda-feira.

António Costa Valente, do Cine Clube de Avança que coorganiza o festival com a Câmara de Estarreja, realçou a dificuldade do júri de selecionar entre os 4017 filmes que chegaram, dada a qualidade de muitos deles.

O festival, que vai já na 29.ª edição, a decorrer de 18 a 27 de julho, mantém o espírito inicial: ser um encontro de culturas.

António Costa Valente assegurou isso mesmo, referindo origens diversas dos trabalhos a concurso, desde o Brasil ao Irão e Montenegro, e este ano com um país convidado para a conferência académica que acompanha o festival: Marrocos.

"Teremos aqui vários investigadores e professores de várias universidades, sobretudo da Universidade de Tetuan, aquela que tem a maior investigação no espaço do cinema e do audiovisual em Marrocos", afirmou.

Valente lembrou que há dois anos se discutia nessa conferência se a produção cinematográfica com recurso à inteligência artificial viria a ser uma realidade.

"Hoje é claramente uma realidade, pelo que instituímos o Prémio CIAC, em parceria com o Centro de Investigação de Artes e Comunicação, que tem polos em várias universidades e institutos e politécnicos”, anunciou, como prémio específico para esse tipo de filmes.

A competição nas várias áreas em que se estrutura o festival decorre de 23 a 27, mas é já na sexta-feira que o Avanca 2025 começa, associando-se aos 80 anos do Cine Clube do Porto, com uma videoinstalação na Escola Legas Moniz e 'videomapping' nas paredes do Auditório Paroquial, com base no espólio de um dos fundadores, Fernando Gonçalves de Lavrador.

Um ano após Aveiro Capital Portuguesa da Cultura é altura de exibir quatro curtas-metragens então produzidas, que vão abrir a programação do Cine Teatro Estarreja, na noite de 19.

Os 500 anos da viagem de Vasco da Gama são também evocados na estreia mundial de “Vasco da Gama, o Mar Infinito”, de Cláudio Jordão, mas há mais: anunciam-se também 11 estreias de produções regionais, entre ficção, documentário, animação e filme experimental.

“É um programa de uma abrangência enorme, que vai desde os mais pequenos aos mais velhos, cruzando várias áreas da Arte”, sintetizou Isabel Simões Pinto, vereadora da Cultura da Câmara de Estarreja.

O Município, além do apoio logístico, apoia o Festival com 32.500 euros, conforme esclareceu, manifestando o desejo “de reformular o fundo para apoiar a produção cinematográfica, para incrementar o apoio aos jovens talentos locais”.

“Nesta senda da formação de públicos, vamos ter, no dia 25, no Cineteatro, a exibição de várias ‘curtas’ de animação para crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo”, completou.