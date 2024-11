Durante a entrevista a Robin Roberts no "Good Morning America ", Elton John revelou que perdeu a visão do olho direito devido a uma grave infeção. No programa do canal ABC, o cantor britânico contou que o problema de saúde atrasou a gravação do seu novo álbum.

"Infelizmente, perdi a visão no olho direito em julho porque tive uma infeção (...) Já passaram quatro meses desde que deixei de conseguir ver. E o meu olho esquerdo não está nas melhores condições", contou o músico. "Posso fazer algo assim [entrevistas], mas ir para o estúdio e gravar, não sei, porque não consigo ver uma letra para começar", acrescentou.

Na conversa com Robin Roberts, Elton John confessou que a perda de visão o "abalou profundamente" e que, neste momento, "não consegue ver nada, nem ler, nem assistir a nada".

"Há esperança e encorajamento de que tudo ficará bem (...) Neste momento, estamos a concentrar-nos nisso", rematou o artista britânico.