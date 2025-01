A 82.ª edição dos Globos de Ouro, a primeira grande gala de prémios do ano de Hollywood, realizou-se ao fim da tarde de domingo, 5 de janeiro, em Los Angeles (início desta madrugada em Lisboa).

Na cerimónia, Elton John, ao lado de Brandi Carlile, entregou o galardão de Melhor Banda Sonora Original a "Challengers". Antes de anunciar o vencedor, o cantor britânico brincou com as notícias sobre o seu problema de visão.

"Não sei se sabem, mas há muitos rumores a circular sobre os meus problemas de visão regressivos. Queria apenas tranquilizar todos, não é tão mau quanto parece. Estou muito feliz por estar aqui com a minha co-apresentadora, Rihanna", brincou Elton John, ao lado de Brandi Carlile.

No final de 2024, durante uma entrevista a Robin Roberts no "Good Morning America ", Elton John revelou que perdeu a visão do olho direito devido a uma grave infeção. No programa do canal ABC, o cantor britânico contou que o problema de saúde atrasou a gravação do seu novo álbum.

Veja o momento:

