Elton John revelou que não conseguiu ver o seu musical "O Diabo Veste Prada" devido a um infeção no olho, contraída há meses, que afetou gravemente a sua vista.

"Não consegui assistir a muitos ensaios porque, como sabem, perdi a visão", disse o artista de 77 anos ao público na noite de domingo numa festa beneficente organizada na estreia do espetáculo em Londres, para o qual compôs a música.

“Devido a esta situação, é difícil ver, mas adoro ouvi-lo e soou bem esta noite”, acrescentou.

O espetáculo é a adaptação musical do filme homónimo de sucesso do realizador norte-americano David Frankel, lançado em 2006, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.

O cantor de “Rocket Man” relatou no Instagram em setembro que uma infeção o havia deixado com “visão limitada num olho”.

“Estou a recuperar, mas é um processo extremamente lento e levará algum tempo até que possa ver novamente com esse olho”, acrescentou.

No mês passado, Elton John disse ao canal americano ABC News que a infeção o deixara sem visão no olho direito, enquanto o olho esquerdo “não está na sua melhor forma”.

A 7 de julho de 2023, o artista encerrou a sua carreira de mais de meio século com um espetáculo em Estocolmo, na Suécia, o fim de uma digressão internacional que começou em 2018.