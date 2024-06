Camila Cabello, que se estreia no domingo, dia 23 de junho, no Rock in Rio Lisboa, e Olivia Rodrigo, que atua este fim de semana (22 e 23 de junho) na MEO Arena, já estão em Lisboa e encontraram-se numa das principais avenidas da cidade.

Nas redes sociais, vários fãs partilharam fotografias e vídeos do encontro entre as duas estrelas pop. Além de Camila Cabello e Olivia Rodrigo, nos registo também é possível ver Louis Partridge, ator britânico ("Enola Homes") que namora com a cantora de "Drivers License".

Veja os vídeos: