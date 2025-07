Tommy Cash, cantor que representou a Estónia no Festival Eurovisão da Canção de 2025, regressa a Portugal no final do ano. O artista vai subir ao palco do LAV – Lisboa ao Vivo, no dia 29 de novembro.

Os bilhetes para o concerto custam 27 euros (plateia em pé) e serão colocados à venda no dia 9 de julho nos locais habituais. Todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 8 de julho, às 10h00.

"Artista visual, vocalista e performer, Tommy Cash é um verdadeiro espelho da sua geração — ousado, provocador e sempre um passo à frente do seu tempo. Com mais de 1,5 milhões de seguidores no TikTok, Tommy não é apenas um fenómeno musical, mas também um ícone de estilo e cultura alternativa", destaca a Everything is New.

Este ano, Tommy Cash representou a Estónia no Festival Eurovisão da Canção com o tema "Espresso Macchiato", que se tornou viral. A canção soma mais de 39 milhões de 'streams' no Spotify.

"Tommy Cash ao vivo é mais do que um concerto — é uma experiência artística e cultural inesquecível", acrescenta a promotora em comunicado.