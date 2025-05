Portugal competiu esta terça-feira, dia 13 de maio, por um lugar na final do 69.º Festival Eurovisão da Canção, a decorrer em Basileia, na Suíça, com a canção “Deslocado”, interpretada pelos Napa.

A banda portuguesa subiu ao palco da arena St. Jakobshalle em sétimo lugar, depois da Suécia.

Veja aqui o vídeo completo.

Na semifinal, a primeira, além de Portugal, competiram Islândia (com a canção “RÓA”, interpretada por VÆB), Polónia (“GAJA”/Justyna Steczkowska), Eslovénia (“How much time do we have left”/Klemen), Estónia (“Espresso Macchiato"/Tommy Cash), Ucrânia (“Bird of pray”/Ziferblat), Suécia (“Barra Bada Bastu”/KAJ), Noruega (“Lighter”/Kyle Alessandro), Bélgica (“Strobe lights”/Red Sebastian), Azerbaijão (“Run with you”/Mamagama), São Marino (“Tutta l’Italia”/Gabry Ponte), Albânia (“Zjerm”/ Shkodra Elektronike), Países Baixos (“C’est l’a vie”/Claude), Croácia (“Poison cake”/Marko Bošnjak) e Chipre (“Shh”/Theo Evan).

A primeira semifinal foi apresentada pela poeta e comediante Hazel Brugger e Sandra Studer, apresentadora de televisão e cantora suíça, que representou o país no festival em 1991 e conquistou o quinto lugar com a canção "Canzone Per Te".