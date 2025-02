Tommy Cash foi o escolhido para representar a Estónia no Festival Eurovisão da Canção 2025, marcado para maio, na Suíça. O rapper, que já trabalhou com Charli XCX ou Diplo, vai apresentar o tema "Espresso Macchiato" na primeira semifinal, no dia 13 de maio.

Mas, nos últimos dias, não tem sido a canção que tem dado que falar. Nas redes sociais, Tommy Cash tem sido comparado a Timothée Chalamet.

No X, antigo Twitter, muitos dos fãs têm apontado semelhanças entre o ator e o cantor da Estónia. "Pode não ganhar o festival da Eurovisão, mas sem dúvida que venceria um concurso de sósias do Timothée Chalamet", brincou um utilizador da rede social.

"Primeira imagem de Timothée Chalamet em 'Delicious: The Tommy Cash Story', o próximo biopic realizado por James Mangold", brincou um seguidor do festival no X, em referência ao filme "A Complete Unknown".