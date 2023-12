Os Coldplay regressaram a Portugal em maio para quatro concertos esgotados no Estádio Cidade de Coimbra. A banda liderada por Chris Martin foi recebida por cerca de 208 mil fãs - em média, 52 mil pessoas por noite.

De acordo com o relatório anual da revista Pollstar, considerada uma das mais prestigiadas publicações da indústria de concertos a nível mundial, o Estádio Cidade de Coimbra foi o 69.ª estádio com mais bilhetes vendidos para concertos em 2023.

O ranking da Pollstar é liderado pelo SoFi Stadium, nos Estados Unidos, com mais de um milhão de bilhetes vendidos ao longo do ano.

Já segundo os dados do Boxscore, da Billboard, os concertos do grupo britânico em Portugal renderam 19,65 milhões de euros (valor bruto) - os preços dos bilhetes variavam entre os 65 e os 150 euros.

Os quatro espetáculos dos Coldplay ficaram em 27.º lugar no top Boxscore. A liderar o top da publicação norte-americana estão os três concertos de Beyoncé no SoFi Stadium, nos Estados Unidos, que geraram 41,58 milhões de euros.

"Os quatro concertos que a banda britânica Coldplay realizou, em maio, na cidade de Coimbra, geraram um retorno económico direto de 36 milhões de euros", disse o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva.

De acordo com o estudo, os quatro concertos da banda liderada por Chris Martin, nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio, no Estádio Cidade de Coimbra, originaram uma despesa total de 36 ME, tendo em conta o montante de despesa média de 180,14 euros dos 200 mil espectadores.