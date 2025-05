Ao apoio financeiro de 125 mil euros – a que acresce 325 mil euros em apoios indiretos - foi aprovado hoje à tarde por maioria em reunião do executivo municipal de Coimbra, com os votos a favor da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS/NC/PPM/ALIANÇA/RIR/VOLT) e os votos contra do PS e da CDU.

O apoio da autarquia à promotora Everything Is New prevê um apoio financeiro direto de 125 mil euros, para além de isenções referentes à utilização do Estádio (entre 19 de maio e 10 de junho), substituição do relvado e sistemas de rega, limpeza dos espaços ajardinados, disponibilização de baias e gradeamentos, apoio à comunicação e promoção, isenções de licenças de ruído, recinto improvisado e ocupação de espaço público, num valor total de 325 mil euros.

Propõe ainda uma colaboração estreita entre os serviços municipais, a promotora e as forças de segurança e proteção civil, no sentido de garantir todas as condições logísticas, operacionais e de segurança para o evento, que “se espera venha a atrair milhares de visitantes e a ter ampla cobertura mediática”.

De acordo com o vice-presidente da Câmara de Coimbra, Francisco Veiga, este espetáculo “enquadra-se na estratégia de promoção e valorização turística do concelho, reforçando o posicionamento de Coimbra na organização e acolhimento de grandes eventos internacionais, com impacto na economia”, contribuindo para “a projeção, nacional e internacional do território".

“Estes eventos são mais do que momentos de mera diversão, são verdadeiros motores com impacto na dinamização do turismo, que tendem a ser um impulso estruturante no apoio ao setor da restauração e hotelaria, atuando como catalisadores do comércio local e regional. São estes eventos que nos permitem afirmar Coimbra como referência incontornável no panorama nacional e europeu, consolidando o nosso posicionamento no acolhimento de grandes espetáculos ao vivo, com impacto na atratividade turística da região”, sustentou.

Já os vereadores do PS, que votaram contra, vincaram que discordam “do modelo de negócio que tem sido adotado pelo Município”.

“Nos Coldplay, o apoio financeiro foi de 110 mil euros por concerto, agora são 125 mil euros, mas não explicam porque se chega a este valor. Até a substituição do relvado é a cargo do Município”, referiu Regina Bento.

A vereadora socialista evidenciou ainda que se trata de “um evento altamente comercial, que cobra bilhetes entre os 80 e 150 euros", para 40 a 50 mil lugares.

“Podemos projetar uma receita bruta superior a quatro milhões de euros, totalmente para a entidade privada e sem qualquer retorno financeiro ao Município. É uma subvenção direta a uma operação privada”, referiu.

Também o vereador da CDU, Francisco Queirós, votou contra o apoio, por entender que “não é justificável um apoio direto tão significativo a uma empresa de produção de espetáculos, que domina este setor de negócios e que obteria, mesmo sem qualquer financiamento municipal, elevados lucros pela realização do concerto”.

“A CDU entenderia como aceitável o apoio do Município à realização deste evento, como a outros semelhantes, se este apoio se consubstanciasse em isenções de taxas e outros apoios indiretos”, apontou.

Em maio de 2023, o Estádio Cidade de Coimbra foi palco de quatro concertos dos Coldplay, também eles produzidos pela Everything Is New.

Nessa ocasião, a Câmara apoiou a promotora com 440 mil euros (110 mil euros por cada concerto), como contrapartida pela seleção, escolha e promoção da cidade de Coimbra e do Estádio de Cidade de Coimbra para a realização dos concertos.

Segundo um estudo da Coimbra Business School/ISCAC, o impacto económico direto dos Coldplay foi de “36 milhões de euros, com um aumento de faturação de 48% na hotelaria e 55% na restauração durante o evento”.