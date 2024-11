Extrazen continua a desvendar o seu novo EP, agora com "Back to Life". O terceiro single do novo projeto do artista português já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Escrita e produzida por Extrazen para "capturar o caos emocional do amor não correspondido", o tema "tem uma sonoridade íntima que equilibra o lado exuberante de 'STUNT' e o trabalho expansivo de 'HOLLYWOOD'", explica.

"'Back to Life'’ é uma faixa muito especial e pessoal para mim. Está no meu computador há cerca de dois anos, mas parecia certo lançá-la agora. A canção fala sobre amor não correspondido e sobre lutar por alguém que perdeu todo o interesse, enquanto se está tão apaixonado e se é facilmente enganado", conta Extrazen, em comunicado.

"É um caos bonito onde o amor, a raiva e a desilusão coexistem. Produzi e escrevi a canção na sua totalidade, e queria que ela se sentisse como uma montanha-russa do início ao fim – como uma canção que se toca e se dança com o volume no máximo quando se está perdido e apaixonado; uma fuga", acrescenta.