"Stunt" é o segundo e mais recente single de avanço do novo EP de Extrazen, já disponível em todas as plataformas digitais.

"Nesta faixa ouve-se o artista a deslizar num beat agressivo, fast-paced e totalmente produzido por si, onde o artista junta flows contagiantes e energéticos acompanhados de uma letra honesta e frontal. É assim que chega mais um capítulo desta nova era de Extrazen, onde o artista se mostra em total controlo e a criar o seu próprio espaço, em Portugal e lá fora", adianta o comunicado.

O single conta ainda com um videcolipe realizado por João Morgado - veja qui.

Depois de um primeiro EP, “I THINK I THINK TOO MUCH”, editado em 2022, o artista revelou "Hollywood", o primeiro single do seu próximo trabalho.

Extrazen é Francisco Andrade, 25 anos, natural de Santo Tirso, é compositor, produtor, letrista e cantor.