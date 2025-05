Extrazen editou esta quarta-feira, 7 de maio, o single "Plano de Dios", em colaboração com o italiano Ethan.

O tema, que já está disponível em streaming, mergulha num reggaeton experimental, com batidas intensas e uma atmosfera futurista, produzido por Andrew Malakay e pelo músico português.

"Desde que eu e o Ethan nos conhecemos no Instagram, que andava a pensar que música poderíamos fazer. Tudo aconteceu de forma muito natural. Criei um esboço de uma canção, enviei-lhe e soubemos logo que era a certa. A influência do reggaeton, com um toque de pop alternativo, aliada aos samples e às nossas vozes, criaram o ambiente perfeito para um club banger. "Plano de Dios" parece um sonho leve que se pode ouvir em qualquer pista de dança do mundo. Daqueles que não se esquecem facilmente — é muito especial, é assim que o sinto", frisa Extrazen.

Veja aqui o videoclipe.

Para o italiano, "‘Plano de Dios’ é uma faixa de reggaeton experimental, com batidas poderosas e uma vibe sonhadora e futurista". "Mas, no fundo, fala sobre algo muito simples: esperar por alguém que acreditamos estar destinado a nós, não importa o que aconteça. As letras mantêm-se leves, quase flutuantes, porque quando está escrito nas estrelas, simplesmente sabemos. Trabalhar com o Extrazen, um dos artistas mais especiais de Portugal, trouxe esse sentimento à vida da forma mais poderosa – estou incrivelmente grato", acrescenta Ethan, artista queer ítalo-brasileiro, nascido em 1998.