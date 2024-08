Mark Ambor, uma das novas estrelas da música pop, editou esta sexta-feira, dia 16 de agosto, o seu primeiro álbum. "Rockwood" conta com 12 canções e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"'Rockwood' foi o refúgio perfeito para mim e para os meus amigos enquanto crescia. Um lugar onde o peso do mundo caiu sobre os nossos ombros apenas por um momento. Se eu fiz justiça a este álbum, será uma fuga para quem o ouvir", conta o artista.

O novo álbum contara com canções já reveladas anteriormente, como “I Hope It All Works Out” e “Good To Be”, que atingiram os tops em 25 países, bem como o seu último lançamento, o single “Belong Together”.

Mark Ambor começou a publicar na Internet versões e excertos de temas originais após o último ano da licenciatura e, em pouco tempo, deixou de tocar sozinho no seu quarto para conquistar milhões de fãs em todo o mundo e ganhar impulso suficiente para o lançamento do seu EP de estreia, “Hello World”, em 2022.