O colectivo Fat Freddy's Drop estreia-se no Cooljazz a 30 de julho de 2024. O espetáculo vai decorrer no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, que se prepara para receber os neo-zelandeses no verão do próximo ano.

"São uma das bandas mais celebradas no mundo no que à música de fusão diz respeito. Partindo do jazz, soul, dub, rhythm and blues, juntado música eletrónica, Fat Freddys Drop destacam-se por serem tão inigualáveis em termos de estilo musical, criando à sua volta uma base de fãs muito alargada", frisa a organização em comunicado.

“Based on a True Story", de 2005, apresentou a banda ao mundo. Temas como “Ernie”, “This Room”, “Flashback” e “Wandering Eye” tornaram-se clássicos dos concertos do grupo e nas inúmeras digressões mundiais que fizeram desde o primeiro lançamento.

Em 2009 editaram “Dr. Boondigga & The Big BW” e juntaram ao repertório músicas como “Shiverman” e “Pull The Catch” entre outras. “Clean the House” destacou-se no disco “Blackbird” (2014) e seguiram-se outras edições até ao mais recente trabalho de originais, “Wairunga” (2021).

FAT FREDDY’S DROP

30 julho 2024, Hipódromo Manuel Possolo, Cascais