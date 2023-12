James Arthur convidou Fernando Daniel para um dueto durante o seu concerto no Festival Authentica, no Altice Fórum Braga, O cantor britânico foi um dos cabeças de cartaz deste sábado, dia 9 de novembro, o segundo e último dia do festival.

O cantor português juntou-se ao artista no tema "Train Wreck", do álbum "Back from the Edge", de 2016.

"Ele contou-me que o inspirou e ele agora inspira-me, fazendo algumas versões das minhas canções. Não costumo fazer isto, chamar pessoas para cantar, mas ele tem um talento especial", frisou James Arthur.

Veja o vídeo: