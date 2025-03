Jessie J editou o tema "Price Tag" em 2011. A canção foi um dos singles de "Who You Are", álbum que conquistou o 11.º lugar no top Billboard 200 e que contava com temas como "Nobody's Perfect", "Domino", "Who You Are" e "Laserlight".

Agora, 14 anos depois, a canção tornou-se viral no TikTok graças a uma nova trend inspirada nos versos: "Just stop for a minute and smile/ Why is everybody so serious?/ Acting so damn mysterious".

Na rede social, já foram criados mais de 900 mil vídeos com a canção "Price Tag". O áudio usado foi criado pela utilizadora @aidan_buys.

Veja os vídeos: