O festival Côa Summer Fest regressa a Foz Côa, no distrito da Guarda, de 1 a 3 de agosto, com um programa que inclui músicos como Julinho KSD, Soraia Ramos, Pelica e Diana, anunciou hoje a organização.

A 12.ª edição do festival volta a combinar nomes consagrados do panorama musical português com artistas emergentes e locais, juntando-lhes um conceito de festa popular em ambiente festivaleiro no primeiro dia, segundo a programação enviada hoje à agência Lusa.

Um dos responsáveis pela organização, Ricardo Pimenta, disse à Lusa que o objetivo de todas as edições "foi sempre foi dar palco a jovens artistas nacionais e emergentes que se têm destacado no panorama musical”.

Ricardo Pimenta reforça que “o Côa Summer Fest é um evento marcante no programa anual da região e em particular de Vila Nova Foz Côa, atraindo visitantes que, anualmente, planeiam a sua visita para desfrutar de tudo o que o Festival tem para oferecer, longe das escolhas mais 'óbvias' do litoral do país, onde a oferta é maior”.

O Côa Summer Fest conta com o apoio do município de Foz Côa e do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), entre outras entidades, garantindo mais uma vez concertos e campismo gratuitos.

“Existe ainda uma pulseira do festival que permite o acesso livre às piscinas municipais, e também dá direito a diversas vantagens no comércio local e outros pontos de visita de Foz Côa", avançou Ricardo Pimenta. "Para quem não desejar acampar, há ainda a possibilidade de pernoitar na Pousada da Juventude, por preços reduzidos face ao habitual, em virtude de uma parceria entre a organização e a Movijovem”.

No dia 1 de agosto, a música começa com “Há 'Côa' cada baile", com Miguel Bravo, Saúl, DJ Zé Avècalhos e Ricardo Ascensão.

No segundo dia, o palco está reservado para Soraia Ramos, Diana Lima, Kisscam Party e Rumble.

No último dia do Côa Summer Fest, os festivaleiros podem ouvir e ver Julinho KSD, Pikika, Gamiix e Los Bandidos.

“As tardes do festival", recorda a organização, "centram-se nas piscinas municipais onde se concentram diversas atividades das quais se destaca a ‘Somersby Pool Party’, no dia 3 de agosto”, o último dia do festival.

O Côa Summer Fest nasceu em 2011, pelas mãos dos membros da Associação Juvenil Gustavo Filipe.

Para a organização, a lacuna na oferta de atividades locais direcionadas ao público juvenil levou a que esta associação de Foz Côa desenvolvessem um festival que, além de música, reunisse diversas atividades paralelas, ao longo de todo o dia.

Além do acesso à piscina municipal e ao recinto onde decorrem os concertos, existe uma zona de campismo, para os que quiserem optar pela oferta integral do Côa Summer Fest.

Programação, horários e formas de acesso, a partir de diferentes pontos do país, estão disponíveis no 'site' do festival (coasummerfest.pt).