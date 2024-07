Em comunicado, a associação juvenil Cem Rumos, organizadora do evento, indica que o Vale das Mós Summer Fest “está de volta nos dias 26 e 27 de julho, para a sua 10.ª edição, com uma forte aposta musical e cultural, dando continuidade ao sucesso das duas últimas edições, que levaram milhares de pessoas a esta aldeia” do concelho de Abrantes, no distrito de Santarém.

Concertos, acolhimento gratuito de campistas, cinema ao ar livre, mostra gastronómica e cultural, atividades desportivas e uma ‘pool-party’ são algumas das vertentes do Vale das Mós Summer Fest, tendo a associação destacado as atuações de Bispo, Tay, Stones Alive – Tributo a Rolling Stones, Danni Vita, DJ Lopez e DJ Jaças num evento que “pretende chegar a todas as idades” e que inclui ainda um “arraial da cerveja”.

Entre as principais novidades do festival destaca-se a exibição, em estreia concelhia, do filme "Em Ano de Safra", de Sofia Bairrão, rodado na aldeia de Vale das Mós, e atividades desportivas para toda a família, com uma caminhada e uma color run, além da habitual pool-party, nas piscinas ao ar livre de Vale das Mós.

O Vale das Mós Summer Fest tem o selo de eco-evento atribuído pela Valnor, na sequência das “boas práticas de reciclagem e consciencialização ambiental”, contando igualmente com o apoio da Câmara Municipal de Abrantes, da União de Freguesias de S. Facundo e Vale das Mós, dos Serviços Municipalizados de Abrantes, do IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, e do Turismo do Centro de Portugal.

O evento é organizado pela Associação Juvenil Cem Rumos, uma associação sem fins lucrativos instalada numa aldeia que conta com cerca de 500 habitantes, tendo o projeto sido nomeado para os Prémios Boas Práticas Associativismo Jovem 2023 do IPDJ.

A Câmara de Abrantes decidiu apoiar à Associação Juvenil Cem Rumos com 20 mil euros e apoio logístico, bem como na dispensa do pagamento de tarifas de autocarros municipais para transporte dos festivaleiros, numa decisão aprovada por unanimidade em reunião de executivo.

O orçamento global do Vale dos Mós Summer Fest ronda os 70 mil euros, sendo esperados cerca de quatro mil visitantes durante os dois dias.

Os ingressos estão à venda online e no local por 8 euros, para um dia, e 12 euros o passe geral.