Shania Twain vai estrear-se no festival de Glastonbury no próximo domingo, dia 30 de junho. Em entrevista à BBC, a cantora confessou que gostava de fazer uma grande entrada e chegar ao palco Pyramid de cavalo.

"Adoraria ir de cavalo até ao palco. Adoro cavalo, adoro animais. Vou ver se há um cavalo perto e que possa levar emprestado", disse a artista no "BBC Breakfast". Porém, Shania Twain ainda não conversou com a organização do evento: "Vou ter de descobrir se é permitido".

Se conseguir aprovação, não será a primeira vez que a artista leva um animal para palco. Durante a sua residência artística em Las Vegas, em 2014, Shania Twain interpretava "You're Still the One" em cima de um cavalo branco - veja aqui.