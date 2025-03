Inserido no programa da Capital Portuguesa da Cultura, e com entrada gratuita, o Extremo “é um festival com o formato de um percurso de um dia”, com um programa que se “estende desde o nascer até ao pôr do sol, cruzando viagens sonoras, performances e instalações e um conjunto de concertos de música exploratória e eletrónica”, segundo o comunicado hoje divulgado.

Na noite de 26 de julho, o norte-americano William Basinski vai marcar o seu regresso a Portugal, atuando depois de a portuguesa Clothilde se apresentar na Capela de Santa Maria Madalena da Falperra.

William Basinski é um músico e compositor norte-americano de 66 anos, com uma discografia extensa que terá como ponto alto a série “The Disintegration Loops”, do começo do século.

A organização do Extremo assinala ainda a presença do trio experimental Gordan, que “reúne canto tradicional sérvio com abstração, energia e minimalismo”.

O anúncio de hoje inclui ainda o multi-instrumentista Alexandre Centeio, com a restante programação a ser divulgada “em breve”.