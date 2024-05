Numa nota enviada à agência Lusa, a organização destaca que o evento, que se realiza entre sexta-feira e domingo, 3 e 5 de maio, oferece para além dos concertos no Teatro Cine de Gouveia “diversas atividades gratuitas espalhadas pela cidade, como debates sobre música, recitais e concertos em espaços históricos”.

Os promotores consideram que a edição de 2024 apresenta um “cartaz de luxo” com nomes como Hedvig Mollestad Trio (Noruega), Gryphon (Inglaterra), Seven Impale (Noruega), Imthemorning (Russia), Kadri Voorand & Mihkel Mälgand (Estónia), Ketil Bjørnstad (Noruega), Gong (Inglaterra), Syndone (Itália), David Cross Band (Inglaterra) e Steve Hogarth (Inglaterra).

A organização salienta que o Gouveia Art Rock se distingue pela sua estrutura única e que permite aos espetadores vivenciarem a música progressiva de diferentes formas.

Para o presidente da Câmara Municipal de Gouveia, Luís Tadeu, “este festival é um marco cultural para a cidade e um motivo de grande orgulho”.

O autarca considera que, ao longo dos anos, o Gouveia Art Rock tem contribuído para afirmar Gouveia como um destino cultural de referência, atraindo visitantes de todos os cantos do país e do mundo.

O festival baseia-se no rock progressivo, um estilo musical com influências da música clássica e do jazz, que surgiu no final da década de 1960.

“O Gouveia Art Rock é um festival para todos os públicos, desde os fãs acérrimos do rock progressivo até aos que nunca tiveram contacto com o género. A programação diversificada e o ambiente acolhedor do festival garantem uma experiência única para todos os visitantes”, sustenta a organização.

O Festival mantém o figurino de edições anteriores, com os concertos no Teatro Cine de Gouveia, recentemente requalificado, e outras atividades culturais abertas à comunidade.

A cerimónia de abertura realiza-se na sexta-feira, 3 de maio, pelas 19h00, nos Paços do Concelho, com um solo da pianista Kadri Voorand (Estónia). Haverá um debate na Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira, no domingo, pelas 11h00, moderado por Thomas Olsson, (Universidade de Lund, Suécia), com a participação de músicos e críticos.

Ainda no domingo, pelas 17h00, terá lugar na Igreja de São Pedro um recital do pianista norueguês Ketil Bjørnstad.

Durante o Festival haverá ainda a Feira do Disco, Cartaz, Memorabilia e Merchandising, nas Galerias do Teatro Cine, onde também estará patente uma exposição fotográfica alusiva ao Gouveia Art Rock e uma instalação sonora, da Estrutura Sonoscopia, denominada Phobos – Orquestra Robótica Disfuncional.