Com uma programação de quatro dias, com início a 28 de dezembro, Coimbra este ano não se limita ao dia 31 para as festividades do fim de ano, revelou hoje o vice-presidente daquela Câmara, Francisco Veiga, na conferência de imprensa de apresentação da iniciativa.

No total, acrescentou, vão ser 30 horas de música, 17 espetáculos, 14 artistas e três palcos na Baixa da cidade, com o músico e compositor angolano Matias Damásio como cabeça de cartaz, que atuará na noite de passagem de a parir das 00h15 de 1 de janeiro, no Largo da Portagem.

“Este ano, o dia 31 é uma terça-feira e nós temos que criar mecanismos para que as pessoas não se ausentem da cidade”, e a melhor maneira de reter e trazer o público a Coimbra é dar início às festividades no sábado, dia 28, sustentou.

Assim, as atividades começam nesse dia, na Praça do Comércio, com os DJ Nelson Cunha e Diogo Duarte, entre as 21h30 e a 1h30.

No dia 29, o programa segue na Praça do Comércio, das 21h30 às 2h00, com espetáculos dos DJ Kura e Patrick Assis.

Richie Campbell, Deejay Kamala e o DJ Pedro Carrilho atuam a 30 de dezembro (das 21h30 às 2h00), no palco do Largo da Portagem, local onde, no entanto há a possibilidade de as obras no âmbito da instalação do metro bus não estarem ainda concluídas.

"Eu e o senhor presidente temos muita fé, muita convicção, que a senhora vereadora Ana Bastos tudo fará, junto da IP [Infraestruturas de Portugal], para que o palco da Portagem possa ainda vir a ser montado”, afirmou Francisco Veiga.

Caso o local não esteja preparado para acolher a passagem de ano, será escolhido um lugar alternativo, mas “sempre na Baixa”.

Na noite de 31 para 1 de janeiro, entre as 00h15 e as 5h00, os DJ Pete Tha Zouk, Meninos da Vadiagem e Nuno Botelho apresentam-se na Praça do Comércio, enquanto Átoa e os DJ Fabior e Rui Tomé e Luís Pinheiro sobem ao palco do Largo da Portagem das 21h30 às 4h00.

A última noite do ano terá ainda DJ até às 06:00, na Praça 8 de Maio, com ‘revival music’, e o grupo +Samba até as 2h00, no Mercado Municipal D. Pedro V.

O tradicional fogo-de-artifício irá durar dez minutos, no rio Mondego.

Com este programa, destacou o vice-presidente, espera-se poder fixar e atrair pessoas à cidade.

Segundo Francisco Veiga, há aqui uma razão acrescida, que já foi comunicada à hotelaria: “a importância de terem produtos preparados para o fim de ano, nomeadamente pacotes”, que possam ser oferecidos às pessoas que visitam Coimbra e “que tenham preços competitivos”.

“Em última análise, consigam manter as pessoas durante quatro noites nesta cidade”, acrescentou.

Em relação ao investimento, Francisco Veiga revelou um incremento, relativamente a 2023, entre os 70 e os 80 mil euros, não havendo ainda um valor exato “porque o concurso está a decorrer".

O presidente da Câmara Municipal, José Manuel Silva, declarou que quatro dias de festividades são uma forma de afirmar a “vontade indomável de colocar Coimbra numa espiral contínua de crescimento sustentado e sustentável”.