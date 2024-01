A gala “Carmen para Berganza”, em referência a uma das óperas que a cantora lírica protagonizou com maior êxito - “Carmen”, de Bizet -, realiza-se no dia 11 de abril, às 21h30, no salão Preto e Prata do Casino Estoril.

A homenagem reúne a meio-soprano Cátia Morezo, o tenor Luís Gomes, o barítono Sergei Leiferkus e a soprano Carla Caramujo, que atuam com a Orquestra Sinfónica de Cascais dirigida pelo maestro Nikolay Lalov, e pelo Coro Participativo do Cascais Ópera, dirigido pelo maestro Francisco Pinheiro.

O desempenho de Carmen deu à meio-soprano espanhola “vida e luz”, como a cantora várias vezes referiu, segundo comunicado da Câmara de Cascais. O seu amigo e um dos diretores artísticos do Cascais Ópera, o pianista Adriano Jordão, no mesmo comunicado realça a relação da cantora com Portugal e o seu interesse neste concurso lírico: “Teresa Berganza esteve neste projeto desde o início e seria naturalmente membro do júri. Falámos muitas vezes deste magnífico projeto, como falámos muitas vezes do seu amor por Portugal, onde cantava enquanto ainda era estudante no Conservatório”.

Uma das últimas vezes que Teresa Berganza esteve em Portugal foi em agosto de 2010, para assistir a um recital da soprano Elisabete Matos na gala de encerramento do Festival de Ópera de Óbidos. Na ocasião a soprano portuguesa, que interpretou árias da ópera “Carmen", disse que era uma “ousadia” da sua parte interpretá-las, com “a maior Carmen de todos os tempos a assistir na plateia".