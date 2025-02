Um total de 44 candidatos, de 19 países, concorrem à segunda edição do concurso internacional de canto Cascais Ópera, cujas provas se realizam em abril, estando a final prevista para 4 de maio.

Os 44 cantores líricos foram selecionados entre as 340 candidaturas apresentadas, provenientes de 40 países, “um número recorde”, assinala a organização em comunicado enviado à agência Lusa.

Portugal, com sete candidatos, lidera a lista dos selecionados, seguindo-se a Coreia do Sul com seis, a Rússia com cinco e a China com quatro.

Os candidatos vão prestar provas perante um júri presidido pelo barítono Sergei Leiferkus, e constituído ainda pela soprano Anna Samuil, da Ópera de Berlim, Eline de Kat, coordenadora artística da Ópera de Monte Carlo, Ivan van Kalmthout, ex-diretor artístico do Teatro Nacional de S. Carlos, a soprano Juliane Banse, a meio-soprano Jennifer Larmore e o produtor Pal Moe, da Ópera Glyndebourne, do Reino Unido.

No Centro Cultural de Cascais - Casas do Gandarinha realizam-se, de 23 a 30 de abril, as provas eliminatórias, abertas ao público, 'masterclasses' e um concerto de semifinalistas. No dia 4 de maio, às 17:00, no grande auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, realiza-se a prova final, com oito concorrentes.

O barítono sul-coreano Hae Kang, nascido em 1994, foi o vencedor, no ano passado, tendo arrebatado o Grande Prémio Égide, no valor de 10.000 euros.

A soprano portuguesa Sílvia Sequeira recebeu o Prémio Tereza Berganza, para a melhor voz feminina, e o baixo-barítono sul-coreano Min Gil, o Prémio Maurício Bensaúde, para a melhor voz masculina, ambos no valor de 7.500 euros cada.