Gavin James regressa a Portugal em 2024 com quatro datas no Porto e Lisboa. Nos dias 17 e 18 de fevereiro o artista irlandês atua no Hard Club Porto e nos dias seguintes, 19 e 20 de fevereiro, sobe ao palco do Musicbox, em Lisboa.

Os bilhetes são colocados à venda, por 25 euros (plateia em pé) na sexta-feira, dia 8 de dezembro, às 10h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt.

Recentemente, Gavin James editou o tema "White Noise", que serve de prelúdio para o novo álbum que está a ser gravado em estúdio, numa montanha nos arredores de Dublin.

Hard Club | 17 e 18 de fevereiro

Plateia em pé - 25 euros

Musicbox | 19 e 20 de fevereiro

Plateia em pé - 25 euros