Rauw Alejandro estreia-se em Portugal no dia 9 de julho, na MEO Arena, em Lisboa. O artista porto-riquenho, uma das estrelas da música latina, anunciou esta terça-feira, dia 18 de fevereiro, as novas datas da "Cosa Nuestra World Tour".

Os bilhetes ficam disponíveis no dia 21 de fevereiro às 10h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt.

Todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 20 de fevereiro às 10h00. Quem estiver inscrito, receberá um e-mail a partir das 00h00 de dia 20 de fevereiro com as instruções para aceder à pré-venda. Inscrições em everythingisnew.pt/newsletter.

O cantor e compositor porto-riquenho, considerado um dos nomes em ascensão mais rápidos do reggaeton, tem vindo a colaborar com estrelas como Shakira ("Te Felicito"), Selena Gomez ("Baila Conmigo"), Anuel AA ("Reloj") e Camilo ("Tattoo"), entre outros.

"A sua ascensão meteórica consolidou-o como uma das figuras mais proeminentes da música urbana latina, e a sua constante evolução musical continua a trazer sons inovadores que o mantêm no topo do género", destaca a promotora.

MEO Arena | 9 de julho

Golden Circle - 70 euros

Plateia em pé - 50 euros

Balcão 1 - 65 euros

Balcão 2 - 45 euros

Mobilidade Condicionada - 45 euros

*Pacotes VIP disponíveis