"Criar a vibe perfeita é uma obrigação enquanto se prepara, e esta nova experiência ajuda os utilizadores a criar uma playlist com curadoria para completar o seu outfit (...) Quem disse que suas músicas não combinam com seu estilo?", resume o serviço de streaming de música.

"Então, se está a ir com calma, a preparar-se para um treino ou para sair para jantar com amigos, GetReadyWithMusic tem tudo para si. Basta responder a perguntas sobre o seu visual, incluindo a ocasião, as cores e a vibração. Então, poderá fazer upload de uma foto da sua roupa final e receber uma lista de reprodução adaptada ao clima", acrescenta o comunicado.

Para criar a playlist, basta aceder à plataforma GetReadyWithMusic a partir do seu smartphone.