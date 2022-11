Apesar de o verão ainda estar longe, nas últimas semanas foram anunciadas as primeiras confirmações para os festivais portugueses. Mas imagine que poderia escolher os artistas para animar o público: quem é que seriam os cabeças de cartaz?

O site InstaFest dá-lhe a resposta. Com base no que ouve no Spotify, a plataforma cria o cartaz do seu festival, dividindo os artistas pelos três dias do evento.

Para criar o seu cartaz, baste aceder ao site instafest.app e iniciar sessão com a sua conta do Spotify.