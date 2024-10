Olivia Rodrigo é uma das maiores estrelas da música pop da atualidade. Este ano, a cantora arrancou a sua digressão mundial, a "GUTS World Tour", que contou com dois concertos esgotados em junho no MEO Arena, em Lisboa.

Para os fãs que não tiveram oportunidade de ver ao vivo o concerto, a artista norte-americana decidiu lançar um filme-concerto. "Olivia Rodrigo: GUTS World Tour" chegou esta terça-feira, dia 29 de outubro, à Netflix e foi gravado em Los Angeles.

"Vencedora de três prémios Grammy e detentora de vários discos de platina, Olivia Rodrigo faz o público gritar, chorar, dançar e cantar de alma e coração. Do Intuit Dome, em Los Angeles, a cantora e cantautora interpreta canções do seu mais recente álbum, 'GUTS', e do seu álbum de estreia, 'SOUR'", resume o serviço de streaming.

"Esta edição especial leva o público ao encontro de Olivia no concerto da digressão mundial 'GUTS' para acompanhá-la nas suas intensas atuações sobre desgosto e traição", acrescenta a Netflix.