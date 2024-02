Olivia Rodrigo arrancou na passada sexta-feira, dia 23 de fevereiro, a sua primeira digressão mundial. O primeiro concerto da "GUTS Tour" contou com casa cheia na Acrisure Arena, em Palm Springs, na Califórnia.

Com dois álbuns, a cantora de 21 anos apresentou todos os sucessos da sua carreira. O alinhamento do concerto conta com 22 cações de "Sour" e "Guts", incluindo um canção bónus ("Obsessed") da edição especial do mais recente disco da artista.

"Bad Idea, Right?", "Ballad of a Homeschooled Girl" e "Vampire" foram os temas escolhidos para abrir o concerto na Acrisure Arena. O alinhamento não deverá sofrer alterações ao longo da digressão mundial, que vai contar com 75 datas.

A digressão mundial de "GUTS" passa pela MEO Arena, em Lisboa, a 22 e 23 de junho de 2024.

ALINHAMENTO: