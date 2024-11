Olivia Rodrigo é a primeira confirmação para o NOS Alive 2025. A cantora e compositora vai atuar no primeiro dia do festival, 10 de julho, no Palco NOS.

A artista estreou-se no final de julho de 2024 em Portugal, com dois concertos esgotados no MEO Arena, em Lisboa. Recentemente, Olivia Rodrigo terminou a digressão "GUTS World Tou", que contou com uma audiência de 1,4 milhões de pessoas, tornando-se a digressão mais rentável de um artista nascido neste século.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais. O bilhete diário tem o custo de 84 euros, estando disponíveis duas modalidades de passes: dois dias (168 euros) e três dias (199 euros).

Após bater recordes com o seu álbum de estreia "SOUR", que alcançou o topo das tabelas, Olivia Rodrigo voltou a conquistar o mundo com o seu segundo álbum, "GUTS", sendo considerada pelo The New York Times como “uma compositora de uma pureza bastante surpreendente”.