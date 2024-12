O Vodafone Paredes de Coura regressa nos dias 13, 14, 15 e 16 de agosto de 2025. Esta quinta-feira, 5 de dezembro, a organização confirmou que os Warmduscher se juntam ao cartaz da próxima edição, que vai receber também Franz Ferdinand, Sharon Van Etten & The Attachment Theory, MJ Lenderman & The Wind, Jersey, Ana Frango Elétrico, Fat Dog e Lambrini Girls.

O grupo de seis elementos sediado em Londres, composto por Clams Baker Jr., Benjamin Romans Hopcraft, Adam J Harmer, Marley Mackey, Quinn Whalley e Bleu Ottis Wright, sempre "prosperou no caos e na experimentação". "Com 'Too Cold To Hold' levam essas tendências ainda mais longe, incorporando uma mistura eclética de géneros, incluindo os grooves polirrítmicos do gqom (um estilo sul-africano de house music), hip-hop, jazz, punk-funk e disco. O resultado é simultaneamente fresco e inconfundivelmente Warmduscher", destaca a organização do festival.

O festival decorre, como habitualmente, na praia fluvial do Taboão, junto à vila minhota que dá nome ao festival.

Os passes para os quatro dias de festival já estão à venda e custam 130 euros.

O festival de Paredes de Coura realizou-se pela primeira vez em 1993 por iniciativa de um grupo de amigos, do qual faz parte o atual presidente da câmara de Paredes de Coura, que queria organizar um evento dedicado ao rock independente.