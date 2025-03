Happy Mondays anunciaram esta tertça-feira, 11 de março, um concerto único em Portugal, dia 28 de setembro no Sagres Campo Pequeno. "A icónica banda de Manchester traz os grandes clássicos à capital do país com a primeira parte a cargo dos The Gulps", destaca a Everything is New.

Os bilhetes ficam disponíveis no dia 14 de março às 10h, nos locais habituais e em everythingisnew.pt -Todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 13 de março, às 10h00. Quem estiver inscrito, receberá um e-mail a partir das 00h00 de dia 13 de março com as instruções para aceder à pré-venda.

Formandos em 1980 em Salford, os Happy Mondays lançaram em 1985 "Forty Five", pela Factory Records, após terem sido descobertos por Tony Wilson. Seguiram-se os álbuns "Squirrel and G-Man Twenty Four Hour Party People Plastic Face Carnt Smile" (1987) e "Bummed" (1988), que consolidaram o seu estatuto na cena musical de Manchester.

O álbum "Pills 'n' Thrills and Bellyaches" (1990), produzido por Paul Oakenfold e Steve Osborne, tornou-se um marco da banda, atingindo o estatuto de platina no Reino Unido e vendendo mais de 350 mil cópias.

Em 1992, lançaram "Yes Please!", gravado nos estúdios de Eddy Grant em Barbados. Durante os anos 90, os Happy Mondays ganharam notoriedade internacional e realizaram várias digressões pelo mundo.

A formação original manteve-se até 1994, altura em que a banda se separou. Reformaram-se em 1999 com algumas mudanças na formação, lançando um novo single e acompanhando os Oasis em digressão. Após mais uma pausa em 2001, regressaram em 2004 e lançaram o álbum "Uncle Dysfunktional" (2007).

A banda continuou a atuar nos anos seguintes, participando em festivais e em diversas digressões internacionais. Em 2012, voltaram a reunir grande parte da formação original e lançaram a coletânea "Double Double Good". Em 2015, participaram no programa "Singing in the Rainforest", no qual gravaram a música "Oo La La to Panama" com uma tribo indígena. Nos anos seguintes, continuaram a na estrada com várias digressões de sucesso.

Em 2025, regressam à estrada com uma passagem pelo Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 28 de setembro.

Sagres Campo Pequeno | 28 de setembro

Bilhetes: