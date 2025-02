The Cat Empire estão a preparar um novo álbum, "Bird in Paradise", que será apresentado ao vivo. A nova digressão da banda australiana vai passar pelo Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 16 de setembro.

Os bilhetes para o concerto ficam disponíveis no dia 28 de fevereiro às 10h, nos locais habituais. Todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 27 de fevereiro, às 10h00 - quem estiver inscrito, receberá um e-mail a partir das 00h00 de dia 27 de fevereiro com as instruções para aceder à pré-venda. Inscrições em everythingisnew.pt/newsletter

"Bird in Paradise" é o décimo álbum de estúdio dos The Cat Empire, com lançamento marcado para 21 de março de 2025. "Nascido da energia bruta e da espontaneidade, o disco começou como uma experiência e evoluiu para um trabalho vibrante e coeso. Inspirado pelo flamenco, um sonho antigo do vocalista Felix Riebl, o álbum marca um regresso ao som orgânico e autêntico da banda, capturando a magia de músicos a tocar juntos no mesmo espaço", destaca a promotora.

Bilhetes: